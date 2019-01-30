MIUI 11: Названо смартфони Xiaomi, які не отримають актуальне оновлення

Продукція Xiaomi з кожним днем стає все більш популярною по всьому світу. Уже у 2019 році компанія випустить нову версію MIUI 11, але її отримають не всі смартфони бренду.

На офіційному форумі китайської корпорації Xiaomi з'явилася інформація про те, які смартфони бренду не отримають прошивку MIUI 11. Пов'язано це у першу чергу з тим, що новітнє програмне забезпечення має бути щонайменше на базі Android 7.0 Nougat, а операційну системи для багатьох моделей мобільних пристроїв і планшетних комп'ютерів випустити просто неможливо.

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Річ у тім, що для цього виробники компонентів, в тому числі процесорів, повинні надати розробникам актуальні драйвери для застарілого "заліза", а на їх створення ніхто не бажає витрачати кошти. Саме тому розробники просто не можуть випустити прошивку MIUI 11 для деяких смартфонів, визнаючи їх формально застарілими.

Як вдалося з'ясувати, до новітнього ПЗ оновлені НЕ будуть моделі Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 3, Redmi Note 3, Mi 2, Mi 3, Mi 4 і Mi 5.

Xiaomi Mi 5 не отримає оновлення до MIUI 11

Також є відомості про те, що до прошивки MIUI 11 не оновляться планшети Mi Pad і Mi Pad 2, тому їх власникам варто вже зараз готуватися до відмови від новітнього програмного забезпечення.

При цьому Xiaomi радить власникам будь-яких електронних пристроїв, які не отримають нового ПЗ, задуматися над покупкою нових моделей, щоб продовжувати використовувати новітні функції та можливості.

У новій ОС акцент планують зробити на покращенні дизайну й інтерфейсу, на підвищення швидкості роботи, на повноцінній підтримці жестів, а також на нових можливостях, спрямованих на взаємодії з різного роду сторонніми додатками.

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