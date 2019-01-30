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Максимум надійності: що показало розбирання слайдера Xiaomi Mi Mix 3

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У чому полягає секрет слайдера Xiaomi Mi Mix 3 - фото 1
У чому полягає секрет слайдера Xiaomi Mi Mix 3 / AKKet

Наш улюблений блогер Зак Нільсен, який безпощадно знущається зі смартфонів, вирішив перевірити "внутрішній світ" нового топового смартфона компанії Xiaomi – Mi Mix 3.

Техноблогеру стало цікаво, як же працює механізм слайдера Xiaomi Mi Mix 3, і чи надійним є таке рішення? Він вирішив уважно вивчити особливості конструкції та з'ясувати, в чому ж криється секрет? Зазначимо, що китайці обіцяють 300 тисяч слайдів.

І ще: Слайдер смартфона Xiaomi Mi Mix 3 перевірили на міцність

Щоб дістатися до механізму, блогеру довелося практично повністю розібрати апарат. Скляна задня кришка виявилась щільно приклеєна до корпусу. Щоб демонтувати її потрібно було використати спеціальний фен і відімкнути шлейф сканера відбитків пальців, приклеєний на зворотній стороні панелі. Там же розмістилася котушка безпровідної зарядки та модуль NFC.

Натомість витягнути акумулятор не так складно, адже замість клею виробник використав липкі силіконові стрічки, які потрібно потягнути, щоб відокремити батарею від корпусу. Пластиковий кожух у верхній частині пристрою захищає шлейф акумулятора та компоненти материнської плати від тертя при роботі слайд-механізму. Модулі обох камер відкріпилися без особливих зусиль – вони кріпляться до інтерфейсних роз'ємів на конекторах шлейфів.

Діставшись до механізму слайдера, Нільсен зазначив, що в його конструкції не використовуються будь-які засувки або обмежувачі. Перехід між положеннями частин корпусу здійснюється за допомогою магнітів: за замовчуванням вони притягуються один до одного, але після зсуву починають відштовхуватися в різні боки, надійно утримуючи "половинки" пристрою в потрібному положенні. Така схема дозволяє істотно продовжити термін служби гаджета завдяки відсутності деталей, які виходять з ладу.

Попри використання безлічі болтів під "капотом" смартфона, подальша збірка пройшла досить швидко і закінчилася вдало – гаджет увімкнувся і продовжив працювати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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