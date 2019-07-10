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У мережі з'явилися технічні характеристики смартфонів Honor 9X та Honor 9X Pro
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Середнячки Honor 9X та Honor 9X Pro представлять лише 23 липня, але інсайдери уже діляться технічними характеристиками смартфонів. Чим нас здивують спадкоємці шалено популярної моделі Honor 8X?
Відразу ж зазначимо, що гаджети отримати майже ідентичні технічні характеристики.
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Смартфони Honor 9X та Honor 9X Pro оснащені екранами діагоналлю 6,59 дюйма з роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів. За автономність відповідають акумулятори на 4000 мАг (підтримується швидка зарядка потужністю 22,5 Вт). Більш того, однокристальна платформа теж одна – це Kirin 810. Фронтальна камера в обох моделях представлена датчиком на 20 Мп.
Судячи з наведених джерелом даними, єдина відмінність стосується роздільної здатності основного датчика багатомодульної камери: у Honor 9X він на 24 Мп, а у Honor 9X Pro – 48 Мп. Правда, чомусь камера у молодшій моделі вказана потрійною, хоча всі зображення Honor 9X вказують на подвійну камеру, натомість потрійною (за чутками) буде оснащена тільки Honor 9X Pro.
Габарити і маса моделей – 163 х 77 х 8,6 мм і 190 грамів.
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