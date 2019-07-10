У мережі з'явилися технічні характеристики смартфонів Honor 9X та Honor 9X Pro

Середнячки Honor 9X та Honor 9X Pro представлять лише 23 липня, але інсайдери уже діляться технічними характеристиками смартфонів. Чим нас здивують спадкоємці шалено популярної моделі Honor 8X?

Відразу ж зазначимо, що гаджети отримати майже ідентичні технічні характеристики.

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Смартфони Honor 9X та Honor 9X Pro оснащені екранами діагоналлю 6,59 дюйма з роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів. За автономність відповідають акумулятори на 4000 мАг (підтримується швидка зарядка потужністю 22,5 Вт). Більш того, однокристальна платформа теж одна – це Kirin 810. Фронтальна камера в обох моделях представлена ​​датчиком на 20 Мп.

Судячи з наведених джерелом даними, єдина відмінність стосується роздільної здатності основного датчика багатомодульної камери: у Honor 9X він на 24 Мп, а у Honor 9X Pro – 48 Мп. Правда, чомусь камера у молодшій моделі вказана потрійною, хоча всі зображення Honor 9X вказують на подвійну камеру, натомість потрійною (за чутками) буде оснащена тільки Honor 9X Pro.

Габарити і маса моделей – 163 х 77 х 8,6 мм і 190 грамів.

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