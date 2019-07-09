Samsung Galaxy A100 отримає безрамковий екран нового покоління

Джерела повідомляють про те, що південнокорейська компанія Samsung проєктує смартфон, особливістю якого стане повністю безрамковий екран нового покоління.

Мова йде про панелі Full-Screen v2.0. Такий дисплей займе всю площу фронтальної поверхні корпусу. Ресурс LetsGoDigital вже опублікував рендери, які дають уявлення про зовнішній вигляд апарата з екраном Full-Screen v2.0.

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Повідомляється, що безрамковий дисплей нового покоління може отримати смартфон Galaxy A100. Фронтальна камера у цього пристрою може бути захована безпосередньо за екраном або встановлена ​​в невеликому отворі в дисплеї. Використання панелі Full-Screen v2.0 дозволить задіяти максимально можливу площу лицьової поверхні для виведення зображення. Крім того, таке рішення додасть апарату вельми елегантний вигляд.

Офіційний анонс смартфона Galaxy A100 навряд чи відбудеться раніше кінця цього року. Більш того, спостерігачі вважають, що апарат побачить світ лише в 2020-му. Сама компанія Samsung оприлюднену в інтернеті інформацію ніяк не коментує.

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