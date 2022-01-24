У мережі з'явилися технічні характеристики міжнародної версії Redmi Note 11 Pro 4G

Напередодні світової прем'єри глобальної версії Redmi Note 11 Pro 4G стали відомі всі специфікації смартфона. Крім моделі процесора та доступних конфігурацій пам'яті, інсайдери виклали в мережу характеристики камери та можливості акумулятора майбутньої новинки.

Згідно з джерелом, серцем Redmi Note 11 Pro з підтримкою мереж LTE стане восьмиядерний процесор MediaTek Helio G96 з графікою Mali-G57. Про це розповідає видання Gizmochina.

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Апарат вийде на світовий ринок з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і накопичувачем стандарту UFS 2.2 об'ємом 64 або 128 ГБ. Працюватиме пристрій під управлінням фірмової оболонки MIUI 13 на базі Android 11.

Смартфон отримає 6,6-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. До складу основної камери гаджета увійдуть чотири датчики з роздільною здатністю 108, 8, 2 та 2 Мп. Фронталка, врізана вгорі по центру екрана, матиме один 16-мегапіксельний сенсор. Місткість акумулятора смартфона з підтримкою швидкої 67-ватної зарядки складе 5000 мАг.

Очікується, що під час майбутньої презентації компанія покаже одразу три нові пристрої для глобального ринку – базовий Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 4G та Redmi Note 11 Pro 5G. Відповідний захід відбудеться 26 січня 2022 року.

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