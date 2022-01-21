Розслабтесь, це iPhone: Apple вихваляє автономність iPhone 13 у новому ролику

Час автономної роботи ніколи не був сильною стороною iPhone. Але з виходом iPhone 13 смартфони компанії нарешті почали працювати без підзарядки помітно довше.

Тож компанія Apple опублікувала новий відеоролик під назвою Doin' Laps. У ньому хлопець на велосипеді намотує кола по своєму району (звідси й назва відео), записуючи себе на камеру iPhone 13.

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Дія ролика починається вранці: хлопець сідає на велосипед і прикріплює iPhone 13 до керма. Після чого він багато разів проїжджає повз будинки своїх сусідів. У результаті сонце починає сідати, а коли стає зовсім темно, з'являється напис про те, що тепер iPhone працює "знаааааааачно довше без підзарядки". Завершується ролик знайомою фразою: "Розслабтеся, це iPhone".

У 2014 році Samsung висміяла урізаний час автономної роботи iPhone у телевізійній рекламі під назвою The Wall Huggers. У рекламі було показано, що користувачів iPhone завжди можна знайти поряд із розетками в аеропортах.

Apple почала покращувати час роботи без підзарядки з виходом iPhone XR у 2018 році, але тільки з виходом iPhone 13 минулого року ситуація справді помітно покращала.

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