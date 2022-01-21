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На смартфонах Xiaomi з'явиться корисна функція від Android 12

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Нова прошивка Xiaomi потішить користувачів смартфонів - фото 1
Нова прошивка Xiaomi потішить користувачів смартфонів

Ще наприкінці минулого року Xiaomi приступила до активного тестування фірмової прошивки MIUI 13. Вона, очевидно, отримає одну з найбільш значущих функцій операційної системи Android 12.

Йдеться про динамічну зміну оформлення інтерфейсу Monet. Про це повідомляє видання Digital Trends.

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Представляючи Android 12, компанія Google підкреслювала можливість зміни колірних акцентів інтерфейсу системи в залежності від встановленої теми та шпалер. Нову функцію назвали Monet – і нещодавно стало відомо, що, крім смартфонів серії Pixel 6, її незабаром зможуть використовувати і власники пристроїв, що працюють під керуванням фірмового прошивки MIUI 13.

За даними інсайдера Мішала Рахмана, така функціональність вже доступна в актуальній бета-версії MIUI 13 22.11.17, яка розповсюджується на території Китаю. Саме Xiaomi може стати першою сторонньою компанією, яка реалізує нативну підтримку Monet у своїх пристроях.

На смартфонах Xiaomi з'явиться корисна функція від Android 12 - фото 493086

Схожі спроби вже зробили Samsung і OPPO в оболонках One UI 4 і ColorOS, де була реалізована можливість вибору акцентних кольорів з обмеженої палітри. Але таке рішення поступається фірмовій функції Google. З усім тим, інсайдер запевняє, що незабаром підтримку Monet додадуть у свої прошивки й інші компанії, включаючи OnePlus, Motorola і vivo.

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