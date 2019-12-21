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У мережі з'явилися свіжі рендери наступника iPhone SE: так виглядає мрія
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У мережі раз у раз з'являються все нові порції чуток про один з найбільш очікуваних смартфонів від компанії Apple – спадкоємця популярного iPhone SE. На основі всіх останніх витоків дизайнери створили рендери з демонстрацією ймовірного зовнішнього вигляду майбутнього пристрою.
Наступній версії iPhone SE 2 приписують класичний дизайн з плоскою металевою рамою без плавних переходів і округлих рамок, знайомий по iPhone 5 і оригінальному iPhone SE. Водночас дизайнер додав елементи від останніх iPhone: майже безрамковий екран з "чубчиком" і подвійну основну камеру в стилі iPhone 11.
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Правда, представлені рендери більше схожі на чиюсь фантазію про ідеальний iPhone, в якому зібрані вдалі рішення з усіх моделей, що вже вийшли. У реальності спадкоємець iPhone SE може отримати зовсім інший дизайн. Авторитетний інсайдер Мінг-Чі Куо раніше повідомляв, що він буде повною копією iPhone 8.
Згідно з попередніми чутками, смартфон отримає новий процесор A13, як в останніх iPhone, 4,7-дюймовий дисплей, 3 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і накопичувач на 64 або 128 ГБ. Як повідомляється, він буде доступний у трьох кольорах: сірому, білому і червоному.
Презентація очікується навесні 2020 року, а вартість може скласти від 399 доларів.
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