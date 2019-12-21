Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Новий рік 2020

У мережі з'явилися свіжі рендери наступника iPhone SE: так виглядає мрія

  • 31
Таким хочуть бачити iPhone SE 2 користувачі - фото 1
Таким хочуть бачити iPhone SE 2 користувачі

У мережі раз у раз з'являються все нові порції чуток про один з найбільш очікуваних смартфонів від компанії Apple – спадкоємця популярного iPhone SE. На основі всіх останніх витоків дизайнери створили рендери з демонстрацією ймовірного зовнішнього вигляду майбутнього пристрою.

Наступній версії iPhone SE 2 приписують класичний дизайн з плоскою металевою рамою без плавних переходів і округлих рамок, знайомий по iPhone 5 і оригінальному iPhone SE. Водночас дизайнер додав елементи від останніх iPhone: майже безрамковий екран з "чубчиком" і подвійну основну камеру в стилі iPhone 11.

І ще: Apple вирішила позбутися моноброви в iPhone: фотофакт

Правда, представлені рендери більше схожі на чиюсь фантазію про ідеальний iPhone, в якому зібрані вдалі рішення з усіх моделей, що вже вийшли. У реальності спадкоємець iPhone SE може отримати зовсім інший дизайн. Авторитетний інсайдер Мінг-Чі Куо раніше повідомляв, що він буде повною копією iPhone 8.

У мережі з'явилися свіжі рендери наступника iPhone SE: так виглядає мрія - фото 375456
У мережі з'явилися свіжі рендери наступника iPhone SE: так виглядає мрія - фото 375454
У мережі з'явилися свіжі рендери наступника iPhone SE: так виглядає мрія - фото 375455

Згідно з попередніми чутками, смартфон отримає новий процесор A13, як в останніх iPhone, 4,7-дюймовий дисплей, 3 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і накопичувач на 64 або 128 ГБ. Як повідомляється, він буде доступний у трьох кольорах: сірому, білому і червоному.

Презентація очікується навесні 2020 року, а вартість може скласти від 399 доларів.

Читайте також: iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі

Джерело: Gizchina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
  • 19 грудня, 12:00
  • 506
Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
  • 16 грудня, 15:13
  • 535
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1963624
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони