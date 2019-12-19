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iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі

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Apple заробляє на iPhone 66% прибутку - фото 1
Apple заробляє на iPhone 66% прибутку

Аналітичне агентство Counterpoint Research підрахувало, скільки заробляють виробники смартфонів на продажах. Згідно з даними агентства, iPhone – найприбутковіший серед усіх смартфонів, які зараз можна придбати!

Прибуток компанії Apple від продажів iPhone становить 66%.

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Це більше, ніж показники Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi і Vivo, разом узяті. Переважно iPhone вибирають користувачі зі США, Європи і Японії.

Друге місце посідає Samsung. Південнокорейська компанія отримує 17% прибутку від продажу смартфонів. Аналітики відзначають, що основною причиною зростання стало розширення асортименту серії Galaxy A поряд з успішним стартом продажів Galaxy Note10.

iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі - фото 375065

Зазначимо, що китайські бренди отримують мало прибутку з продажу смартфонів, попри розширення географії поставок.

Counterpoint Research відзначає, що глобальний прибуток смартфонів впав на 11% у третьому кварталі 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це пов'язано з тим, що більше покупців вибирають смартфони середнього класу.

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Джерело: counterpointresearch
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