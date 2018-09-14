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У мережі з'явилися шпигунські фото гібридного Bentley Continental GT
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Bentley активно випробовує свої новинки. Раніше фотошпигунам вдалося зняти спортивну версію нового Continental GT, а цього разу настав час для гібридної модифікації купе.
Візуально машина майже нічим не відрізняється від звичайної версії, але якщо придивитися, то на задньому лівому крилі можна помітити люк електричної зарядки. Горловина паливного бака у Bentley Continental GT розташована на правому крилі.
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Офіційної інформації про гібридний Continental GT немає, але, за чутками, машина отримає двигун від Bentayga Hybrid, який у свою чергу був запозичений у Porsche Panamera Hybrid. Мова йде про 3-літровий бензиновий турбо-V6 з електромотором, що забезпечує до 50 кілометрів пробігу тільки на електротязі.
На Porsche Panamera 4 E-Hybrid силова установка видає 462 к.с., а на флагманській версії Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo і всі 680 к.с. За інформацією з різних джерел, Continental GT Hybrid виявиться ще потужнішим.
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