Слава Камінська показала зворушливе сімейне фото

Українська співачка і учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська вразила мережу новим сімейним кадром.

Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона зображена з чоловіком Едгаром Камінським та їхніми двома дітьми – Лаурою і Леоном. На знімку Едгар сидить на стільці, обіймаючи сина і дочку, а артистка стоїть поруч, нахилившись і обнявши чоловіка.

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"Забігли вчора до тата на вогник, багато корисної інформації було на цьому заході, але ми прийшли під кінець, щоб його не зірвати. Вміємо, любимо, практикуємо. А наш тато молодець", – прокоментувала знімок зірка.

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