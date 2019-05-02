У мережі з'явилися рендерні фото Motorola RAZR: як виглядатиме жабка з майбутнього

На сайті SlashLeaks з'явилися рендерні зображення складного Motorola RAZR. На відміну від конкурентів, смартфон буде згинатися вертикально, а не горизонтально. Як же буде виглядати футуристична новинка, і чи не розчарує фанатів її вигляд?

Журналісти відзначають, що на рендерних зображеннях, крім самого смартфона, видно стильну упаковку у вигляді трикутної призми, а також безпровідну док-станцію. Зовні пристрій повторює формфактор Motorola RAZR V3 – культової розкладачки з середини нульових.

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Новинка складається вертикально, фронтальна камера розміщена в "моноброву", розташовану у верхній частині дисплея.

Журналісти The Verge відзначають, що, завдяки вертикальному формату, смартфон Motorola буде компактнішим, ніж недавно представлений Samsung Galaxy Fold, старт продажів якого відкладено через технічні проблеми, які виникли.

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, вартість девайса може досягати 1500 доларів. Дата його презентації та старту продажів невідома.

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