На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У мережі з'явилися рендерні фото Motorola RAZR: як виглядатиме жабка з майбутнього
-
- 39
На сайті SlashLeaks з'явилися рендерні зображення складного Motorola RAZR. На відміну від конкурентів, смартфон буде згинатися вертикально, а не горизонтально. Як же буде виглядати футуристична новинка, і чи не розчарує фанатів її вигляд?
Журналісти відзначають, що на рендерних зображеннях, крім самого смартфона, видно стильну упаковку у вигляді трикутної призми, а також безпровідну док-станцію. Зовні пристрій повторює формфактор Motorola RAZR V3 – культової розкладачки з середини нульових.
І ще: Справжній бестселер: iPhone XR продовжує набирати оберти
Новинка складається вертикально, фронтальна камера розміщена в "моноброву", розташовану у верхній частині дисплея.
Журналісти The Verge відзначають, що, завдяки вертикальному формату, смартфон Motorola буде компактнішим, ніж недавно представлений Samsung Galaxy Fold, старт продажів якого відкладено через технічні проблеми, які виникли.
Згідно з інформацією The Wall Street Journal, вартість девайса може досягати 1500 доларів. Дата його презентації та старту продажів невідома.
Читайте також: Смартфони Google Pixel 3 та Pixel 3 XL рекордно подешевшали
- 02 травня
-
22:52У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому
-
22:24Навіщо всередині смартфона Xiaomi Black Shark 2 встановили камеру
-
21:53Ще одна вагома причина робити зарядку зранку
-
21:41Як може виглядати дитина Меган Маркл і принца Гаррі: фотофакт
-
21:27У мережі з'явилися рендерні фото Motorola RAZR: як виглядатиме жабка з майбутнього
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:15Шарліз Терон засвітила білизну під напівпрозорою блузою
-
21:013 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Чому лікарі не рекомендують заміняти медом цукор
-
20:44Про що говорить постійне відчуття голоду
-
20:27Bugatti Divo перетворили на позашляховик для апокаліпсиса
-
20:10Отруйна троянда: дивіться трейлер фільму з Траволтою і Фріменом
-
19:58Статистика невтішна: понад половина батьків не реагує на зайву вагу своїх дітей
-
19:45У США шукають тестувальника матраців за 50 тисяч доларів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:29Ці речі не можна брати і давати в борг друзям
-
19:22Нічого не видно: у Лондоні нахабні мартини заблокували камери відеонагляду
-
19:13Бред Пітт зробив Дженніфер Еністон розкішний подарунок за 79 мільйонів доларів
-
18:57Apple готує альтернативу Touch ID, яка давно вже є у конкурентів
-
18:43Українські полярники поділилися ефектними кадрами Антарктиди
-
18:35В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше
-
18:31Володарку найсексуальніших сідниць розкритикували за безглуздий образ
-
18:21У Шотландії собаки-терапевти лікуватимуть пасажирів з аерофобією
-
18:10Гороскоп на 3 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Доньки матері (2 + 2 = 6): дата виходу нового серіалу на СТБ
- 02 травня
-
22:52У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому
-
20:55Чому лікарі не рекомендують заміняти медом цукор
-
18:35В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше
-
17:11Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду
-
15:27Пікнік здорової людини: 5 правил, які треба знати кожному
-
14:05Гра престолів 8: які головні герої загинули в битві за Вінтерфелл
-
11:40Пеня на борги за комуналку: які штрафи запрацювали в Україні з 1 травня
-
07:15Весна повертається: яку погоду чекати в Україні 2 травня
- 01 травня
-
21:53Месники: у PornHub назвали найбажанішого персонажа франшизи
-
18:51Експерти назвали продукти, які не варто зберігати після свят
-
15:24Місячний календар стрижок на травень 2019: коли стригти волосся
-
12:22Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
-
10:00День міста Львова 2019: програма святкування і безкоштовні концерти
-
08:16Яку погоду очікувати 1 травня: точний прогноз
- 30 квітня
-
21:501 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:22Овочі, яким не шкодить термічна обробка
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)
-
14:15Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
12:50Гід по стилю: що одягнути на пікнік чоловікам
-
10:55Кіт Харінгтон розповів про улюблену сцену в Грі престолів
-
07:25Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
- 29 квітня
-
21:2030 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Гороскоп на 30 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:21Травневі свята 2019: смачні ідеї для пікніка у фото і відео
-
14:50Найкрасивіші акторки з 2000-х: Оскар за кращу жіночу роль