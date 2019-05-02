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У мережі з'явилися рендерні фото Motorola RAZR: як виглядатиме жабка з майбутнього

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Нова Motorola RAZR може всіх вразити своїм виглядом - фото 1
Нова Motorola RAZR може всіх вразити своїм виглядом

На сайті SlashLeaks з'явилися рендерні зображення складного Motorola RAZR. На відміну від конкурентів, смартфон буде згинатися вертикально, а не горизонтально. Як же буде виглядати футуристична новинка, і чи не розчарує фанатів її вигляд?

Журналісти відзначають, що на рендерних зображеннях, крім самого смартфона, видно стильну упаковку у вигляді трикутної призми, а також безпровідну док-станцію. Зовні пристрій повторює формфактор Motorola RAZR V3 – культової розкладачки з середини нульових.

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Новинка складається вертикально, фронтальна камера розміщена в "моноброву", розташовану у верхній частині дисплея.

Журналісти The Verge відзначають, що, завдяки вертикальному формату, смартфон Motorola буде компактнішим, ніж недавно представлений Samsung Galaxy Fold, старт продажів якого відкладено через технічні проблеми, які виникли.

У мережі з'явилися рендерні фото Motorola RAZR: як виглядатиме жабка з майбутнього - фото 325323

У мережі з'явилися рендерні фото Motorola RAZR: як виглядатиме жабка з майбутнього - фото 325324

У мережі з'явилися рендерні фото Motorola RAZR: як виглядатиме жабка з майбутнього - фото 325325

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, вартість девайса може досягати 1500 доларів. Дата його презентації та старту продажів невідома.

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Джерело: The Verge
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