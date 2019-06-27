У мережі з'явилися рендери Samsung Galaxy Note10: 3,5-мм роз'єму не буде

До презентації топового смартфона Samsung Galaxy Note10 залишилося не так уже й багато часу. Раніше в мережі обговорювали потенційну дату презентації, а тепер з'явилися рендерні фото. Відразу почнемо з сумної новини: гаджет таки позбудеться 3,5-міліметрового роз'єму.

Нові зображення Samsung Galaxy Note10 виклав один з виробників чохлів. На фото можна побачити модель у двох кольорах – чорному та білому.

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Світлини вкотре підтверджують, яким буде нове компонування камери у смартфоні. Крім того, новинку практично повністю позбавлять рамок навколо екрана, що зробить її ще привабливішою.

Також внизу можна побачити виріз у чохлі для стилуса S Pen, один гучномовець та відсутність стандартного роз'єму для навушників: його немає ані внизу, ані вгорі. Зауважимо, що чутки про те, що новинку позбавлять 3,5-мм аудіороз'єму ширяться у мережі ще з травня цього року.

Рендерні фото Samsung Galaxy Note10:

Нагадаємо, що Samsung Galaxy Note10 презентують на початку серпня під час окремого заходу компанії. Ймовірно, це буде 7 серпня. Крім того, новинці приписують топові характеристики: 6,3-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED з підтримкою HDR10+ і роздільною здатністю 3040x1440 пікселів, процесор Snapdragon 855 або Exynos 9820 (у залежності від регіону) і до 12 ГБ оперативної пам'яті у різних конфігураціях.

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