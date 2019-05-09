У мережі з'явилися рендери нового iPhone Xr

У мережі з'явилися чергові неофіційні рендери майбутнього iPhone Xr, який побачить світ восени поточного року. Показаний в них гаджет відтворений за останніми чутками про яблучний флагман.

Передбачається, що Apple представить восени три смартфони, як і в минулому році. Два з них будуть з топовими характеристиками, водночас як третій буде більш бюджетним.

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Також очікується, що новий iPhone Xr отримає дисплей з діагоналлю 6,1 дюйма, LCD-матрицю і моноброву у верхній частині екрану. У ній буде розташована фронтальна камера, а також сканер Face ID.

В основу пристрою повинен лягти процесор A13 Bionic. Роздільна здатність камери складе 12 МП. Смартфон також буде підтримувати функцію швидкої зарядки. Більш детальної інформації про пристрій поки немає.

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