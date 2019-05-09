Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

У мережі з'явилися рендери нового iPhone Xr

  • 6
Новий iPhone Xr - фото 1
Новий iPhone Xr / macworld

У мережі з'явилися чергові неофіційні рендери майбутнього iPhone Xr, який побачить світ восени поточного року. Показаний в них гаджет відтворений за останніми чутками про яблучний флагман.

Передбачається, що Apple представить восени три смартфони, як і в минулому році. Два з них будуть з топовими характеристиками, водночас як третій буде більш бюджетним.

І ще: 5 фраз, які не можна говорити Siri

Також очікується, що новий iPhone Xr отримає дисплей з діагоналлю 6,1 дюйма, LCD-матрицю і моноброву у верхній частині екрану. У ній буде розташована фронтальна камера, а також сканер Face ID.

В основу пристрою повинен лягти процесор A13 Bionic. Роздільна здатність камери складе 12 МП. Смартфон також буде підтримувати функцію швидкої зарядки. Більш детальної інформації про пристрій поки немає.

Читайте також: Apple готує альтернативу Touch ID, яка давно вже є у конкурентів

Джерело: pricebaba
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Андреа Куоні, яка підкорює чоловічі глянці своєю фігурою (18+)
  • 05 травня, 17:25
  • 906
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 361
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 513
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології