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Apple готує альтернативу Touch ID, яка давно вже є у конкурентів

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Компанія Apple зареєструвала новий патент - фото 1
Компанія Apple зареєструвала новий патент

Журналісти PatentlyApple виявили в базі Відомства США з патентів і товарних знаків інформацію про нову версію Touch ID. Вона дозволить розміщувати сканер відбитків пальців безпосередньо під екраном пристрою. Ймовірно, "яблучна" компанія вирішила також використати новітню технологію.

Згідно з інформацією журналістів, Apple, швидше за все, буде використовувати акустичні датчики. Вони будуть розміщуватися на поверхні пристрою. Ці датчики зможуть зчитувати відбиток пальця, якщо користувач доторкнеться до екрана девайса.

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На малюнку, представленому PatentlyApple, представлені три принципи роботи нової технології. На першому показано сам пристрій, в якому є система формування акустичних зображень. На другому зображено розподіл акустичних датчиків по периметру дисплея iPhone. Третій малюнок показує схему поширення отриманого від дотику сигналу.

У нових iPhone буде сканер відбитків у екрані - фото 325271

За даними журналістів, нова система дозволить iPhone зчитувати не лише відбиток пальця, але і його розмір, форму та малюнок шрамів, якщо такі є. Крім відбитка, вона також може бути використана для створення інших біометричних моделей – наприклад, вуха користувача, його щоки або обличчя.

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Джерело: patentlyapple
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