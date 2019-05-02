Apple готує альтернативу Touch ID, яка давно вже є у конкурентів

Журналісти PatentlyApple виявили в базі Відомства США з патентів і товарних знаків інформацію про нову версію Touch ID. Вона дозволить розміщувати сканер відбитків пальців безпосередньо під екраном пристрою. Ймовірно, "яблучна" компанія вирішила також використати новітню технологію.

Згідно з інформацією журналістів, Apple, швидше за все, буде використовувати акустичні датчики. Вони будуть розміщуватися на поверхні пристрою. Ці датчики зможуть зчитувати відбиток пальця, якщо користувач доторкнеться до екрана девайса.

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На малюнку, представленому PatentlyApple, представлені три принципи роботи нової технології. На першому показано сам пристрій, в якому є система формування акустичних зображень. На другому зображено розподіл акустичних датчиків по периметру дисплея iPhone. Третій малюнок показує схему поширення отриманого від дотику сигналу.

За даними журналістів, нова система дозволить iPhone зчитувати не лише відбиток пальця, але і його розмір, форму та малюнок шрамів, якщо такі є. Крім відбитка, вона також може бути використана для створення інших біометричних моделей – наприклад, вуха користувача, його щоки або обличчя.

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