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Офіційно представлені бюджетні смартфони Samsung Galaxy M10 і M20
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Як і очікувалося, в Індії відбулася офіційна прем'єра нової лінійки недорогих смартфонів Samsung Galaxy M, на яку південнокорейський виробник покладає великі надії.
У рамках нової лінійки були представлені моделі Galaxy M10 і M20, про які завдяки витокам все було відомо заздалегідь. Смартфони стали першими моделями виробника, оснащеними екранами Infinity-V Display з краплеподібними вирізами під фронтальні камери.
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За допомогою цих моделей Samsung розраховує успішніше конкурувати з Xiaomi, яка зараз впевнено очолює ринок смартфонів Індії (за підсумками року Xiaomi належало 28% ринку проти 24% у Samsung). Власне, у цьому випадку Samsung вирішила зробити ставку на онлайнові продажі (для зниження витрат і вартості) і уклала спеціальну угоду з індійським онлайновим магазином Amazon, надавши останньому ексклюзивне право на продаж пристроїв.
Технічні характеристики Samsung Galaxy M10:
- Екран – LCD IPS, 6,22 дюйма з роздільною здатністю 1520х720 пікселів зі співвідношенням сторін 19.5: 9;
- Платформа – Exynos 7870 (14-нм 8-ядерний процесор Cortex-A53 з частотою 1,6 ГГц);
- Пам'ять – 2 або 3 ГБ оперативки, 16 або 32 ГБ флеш-пам'яті;
- Акумулятор – 3400 мАг;
- Камери – здвоєна основна з основним модулем на 13 Мп і діафрагмою F / 1.9, фронтальна з сенсором 5 Мп і ширококутним об'єктивом з діафрагмою F / 2.2;
- Габарити – 155,6 х 75,6 х 7,7 мм при масі 163 г.
Технічні характеристики Samsung Galaxy M20:
- Екран – LCD IPS, 6,3 дюйма з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і співвідношенням сторін 19.5: 9;
- Платформа – Exynos 7904 (14-нм, два високопродуктивних процесорних ядра Cortex-A73 (1,8 ГГц) і ще шість енергоефективних Cortex-A53 (1,6 ГГц));
- Пам'ять – 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті, 32 або 64 ГБ флеш-пам'яті;
- Акумулятор – 5000 мАг, підтримка швидкої 15-ватної зарядки;
- Камери – здвоєна основна з головним модулем на 13 Мп і діафрагмою F / 1.9, фронтальна з сенсором 5 Мп і ширококутним об'єктивом з діафрагмою F / 2.2;
- Габарити – 156,4 х 74,5 х 8,8 мм при масі 186 г.
Тільки старша модель отримала сканер відбитків пальців на задній панелі на додачу до функції розблокування по обличчю, підтримуваної фронтальною камерою. Крім того, у комплекті зі старшою моделлю також поставляється зарядний пристрій потужністю 15 Вт, тоді як молодша модель швидкої зарядки не отримала. З приводу наявності модуля NFC поки повної ясності немає, адже усіх технічних характеристик на офіційному сайті немає. Але інструкція, яка раніше витекла в мережу, вказувала на наявність цього важливого для багатьох компонента.
З коробки смартфони працюють під управлінням старої версії ОС Android 8.1 Oreo зі старою оболонкою Samsung Experience 9.5, а оновлення до Android 9.0 Pie вийде тільки у серпні цього року. Чи отримають ці моделі нову оболонку One UI, ще належить з'ясувати.
Що стосується цін, вони приємно дивують. Молодша Galaxy M10 в залежності від версії коштує € 100 або € 110, а старша Galaxy M20 – € 135 або € 160. Моделі доступні у двох кольорах (Ocean Blue або Charcoal Black), старт поставок запланований на 5 лютого.
На жаль, про терміни старту глобальних продажів смартфонів Galaxy M нічого не повідомляється, а це означає, що Galaxy M можуть і не з'явитися на українському ринку.
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