У мережі з'явилися рендери iPad Pro з потрійною камерою та скляною задньою панеллю

Інсайдер Стів OnLeaks Макфлай поділився рендерами нових планшетів iPad Pro, які, за чутками, Apple представить у березні 2020 року. Ззовні гаджети дуже сильно нагадуватимуть Pro-версії нових iPhone 11.

На думку інсайдера, 11-дюймовий iPad Pro збереже габарити моделі 2018 року, а 12,9-дюймова версія стане трохи товстішою. Крім того, Макфлай впевнений, що більша модель отримає задню панель з матового скла, як у iPhone 11 Pro, а 11-дюймовий планшет – металеву.

І ще: Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року

Обидві моделі iPad Pro 2020 року отримають блок з трьома камерами на задній панелі, які будуть схожі за характеристиками з камерами iPhone 11 Pro і 11 Pro Max.

Так виглядатимуть нові iPad у 2020 році

З чуток, майбутні професійні планшети Apple будуть оснащені чипом A13X.

Очікується, що Apple представить нове покоління iPad Pro в березні 2020 року.

And this is #Apple's 2020 #iPadPro duo!

360° videos + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my friends over @igeeksblog -> https://t.co/xFSQcbUjLM pic.twitter.com/2UWeusxu1w — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019

Читайте також: Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум