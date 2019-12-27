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У мережі з'явилися рендери iPad Pro з потрійною камерою та скляною задньою панеллю

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iPad Pro 2020 нагудуватимуть iPhone 11 Pro - фото 1
iPad Pro 2020 нагудуватимуть iPhone 11 Pro

Інсайдер Стів OnLeaks Макфлай поділився рендерами нових планшетів iPad Pro, які, за чутками, Apple представить у березні 2020 року. Ззовні гаджети дуже сильно нагадуватимуть Pro-версії нових iPhone 11.

На думку інсайдера, 11-дюймовий iPad Pro збереже габарити моделі 2018 року, а 12,9-дюймова версія стане трохи товстішою. Крім того, Макфлай впевнений, що більша модель отримає задню панель з матового скла, як у iPhone 11 Pro, а 11-дюймовий планшет – металеву.

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Обидві моделі iPad Pro 2020 року отримають блок з трьома камерами на задній панелі, які будуть схожі за характеристиками з камерами iPhone 11 Pro і 11 Pro Max.

Так виглядатимуть нові iPad у 2020 році - фото 376839
Так виглядатимуть нові iPad у 2020 році

З чуток, майбутні професійні планшети Apple будуть оснащені чипом A13X.

Очікується, що Apple представить нове покоління iPad Pro в березні 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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