У мережі з'явилися подробиці про екран iPhone 2020

Компанія Apple планує випустити iPhone 2020 з матрицею з частотою оновлення 120 Гц. При цьому планують зберегти екрани з 60 Гц.

Користувачі будуть змушені вибирати між плавністю картинки, яку забезпечує матриця з частотою оновлення 120 Гц, і більшою тривалістю автономної роботи (відповідно – 60 Гц).

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Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu — Ice universe (@UniverseIce) July 21, 2019

Частота оновлення 120 Гц забезпечує прискорену зміну картинки, за рахунок чого відеоролики відтворюються більш плавно, особливо коли йдеться про сповільнену зйомку.

Також був опублікований відеоролик, в якому показані відмінності в роботі двох екранів.

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