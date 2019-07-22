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У мережі з'явилися подробиці про екран iPhone 2020

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iPhone 2020 - фото 1
iPhone 2020 / grmdaily

Компанія Apple планує випустити iPhone 2020 з матрицею з частотою оновлення 120 Гц. При цьому планують зберегти екрани з 60 Гц.

Користувачі будуть змушені вибирати між плавністю картинки, яку забезпечує матриця з частотою оновлення 120 Гц, і більшою тривалістю автономної роботи (відповідно – 60 Гц).

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Частота оновлення 120 Гц забезпечує прискорену зміну картинки, за рахунок чого відеоролики відтворюються більш плавно, особливо коли йдеться про сповільнену зйомку.

Також був опублікований відеоролик, в якому показані відмінності в роботі двох екранів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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