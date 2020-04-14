У мережі з'явилися подробиці про дизайн нових iPhone

Стало відомо, як будуть виглядати нові смартфони від Apple. Відомо, що у лінійку увійдуть чотири пристрої, дизайн яких буде орієнтований на останній iPad.

Як повідомляється, компанія планує створювати нові моделі iPhone, орієнтуючись на зовнішність останнього iPad. Очікується, що в лінійці з'являться чотири смартфони.

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Apple нібито планує випустити "наслідників" iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max, і дві бюджетних моделі. Всі вони будуть підтримувати зв'язок 5G. Флагманські гаджети отримають оновлений дизайн. У них з'являться плоскі грані з нержавіючої сталі і закруглені кути.

Версії оновленого iPhone Pro отримають потрійну камеру, а дешевші версії – подвійну. Очікується, що перші дві новинки оснастять сканером LiDAR для технологій доповненої реальності.

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