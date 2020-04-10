Apple навчить свої гаджети заряджати один від одного

В останніх поколіннях флагманських Android-смартфонів доступна функція реверсивної зарядки, що дозволяє бездротовим способом заряджати інші пристрої. Схоже, що цією ідеєю зацікавилася і в Apple, але ось реалізувати її компанія має намір у рамках усієї екосистеми.

Новий патент Apple передбачає розміщення безлічі індукційних котушок всередині корпусу MacBook. Таке рішення дозволяє розташувати iPhone і Apple Watch по різні боки від трекпада і зарядити їх. Додатково магніти фіксуватимуть положення пристроїв, щоб ті розташовувалися у правильних місцях. Крім того, заряджати мобільні гаджети можна буде, поклавши їх на кришку ноутбука.

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У патенті вказується використання аналогічної реверсивної зарядки і в iPad, який буде ділитися енергією за допомогою дисплею. Таким чином, годинник Apple Watch можна буде покласти на iPhone, його – на iPad, а планшет – на MacBook. Енергія буде послідовно передаватися від одного пристрою до іншого.

Відповідно до опису патенту, енергія на індукційну котушку подається безпосередньо від мережі або акумулятора пристрою у залежності від того, чи під'єднано планшет або ноутбук до розетки. Система автоматично розпізнає, який з гаджетів вимагає зарядки й активує відповідний режим роботи.

Відзначимо, що наразі можливість бездротової зарядки передбачена в iPhone, Apple Watch і AirPods. У 2017 році Apple анонсувала станцію AirPower для одночасної зарядки трьох цих гаджетів, але через технічні складнощі випуск продукту був скасований.

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