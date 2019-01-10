У мережі з'явилися перші зображення Nokia 8.1 Plus

Nokia 8.1 Plus може виглядати саме так / Wccftech

На зміну "моноброви" у верхній частині дисплеїв смартфонів приходять нові тренди. Однією з популярних альтернатив широкому вирізу стало розміщення селфі-камери в невеликому круглому отворі в екрані гаджета. Пристрої з таким компонуванням вже представили Samsung, Huawei і Honor.

Тепер же до них планує приєднатися і Nokia – в мережі з'явилися перші зображення неанонсованого пристрою компанії з дисплейним модулем нового типу.

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Авторитетний інсайдер OnLeaks опублікував рендери неанонсованого смартфона Nokia (імовірно, мова йде про моделі Nokia 8.1 Plus) з отвором для фронтальної камери в верхньому лівому кутку екрана. Розмовний динамік пристрою розмістився в тонкій верхній рамці.

На правій стороні корпусу розташувалися кнопки ввімкнення та регулювання гучності, на лівій – комбінований слот для SIM-карт. Зарядка та під'єднання до периферії здійснюються через порт USB Type-C на нижній грані, поруч з яким розміщена решітка динаміка й отвір мікрофона. Гаджет також оснащений 3,5-мм роз'ємом для навушників.

На задній панелі новинки чітко видно модуль подвійної основної камери з оптикою Zeiss, під яким розмістився сканер відбитків пальців.

За наявною інформацією, діагональ екрану пристрою з роздільною здатністю Full HD + (2160x1080 пікселів) складе 6,22 дюйма, габарити – 156,9 x 76,2 x 7,9 мм. Судячи з рендерів, апарат буде випущений у рамках програми Android One під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.

Дата анонсу смартфона й очікувана ціна невідомі.

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