На відео показали тестування першого безрейкового потяга

У Харбіні – столиці найпівнічнішої провінції Китаю Хейлунцзян, де температура падає до -20 ℃, тестують електропоїзд з віртуальними рейками. Потяг довжиною понад 30 метрів і місткістю близько 300 пасажирів.

Транспортний засіб являє собою щось середнє між поїздом і автобусом, проте розробники називають його "поїздом".

І ще: У Європі виставили на продаж раритетну радянську вантажівку

Оснащений гумовими шинами, електропоїзд здатний пересуватися по будь-якій трасі. Завдяки вбудованим датчикам, автоматично прокладається маршрут і визначаються розміри і якість доріг. При максимальній швидкості 70 км/год, після 10-хвилинної підзарядки поїзд може проїхати близько 25 кілометрів.

Читайте також: Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla