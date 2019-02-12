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На відео показали тестування першого безрейкового потяга

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Електропоїзд з віртуальними рейками - фото 1
Електропоїзд з віртуальними рейками / metro

У Харбіні – столиці найпівнічнішої провінції Китаю Хейлунцзян, де температура падає до -20 ℃, тестують електропоїзд з віртуальними рейками. Потяг довжиною понад 30 метрів і місткістю близько 300 пасажирів.

Транспортний засіб являє собою щось середнє між поїздом і автобусом, проте розробники називають його "поїздом".

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Оснащений гумовими шинами, електропоїзд здатний пересуватися по будь-якій трасі. Завдяки вбудованим датчикам, автоматично прокладається маршрут і визначаються розміри і якість доріг. При максимальній швидкості 70 км/год, після 10-хвилинної підзарядки поїзд може проїхати близько 25 кілометрів.

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Джерело: youtube
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