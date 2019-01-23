У Китаї знайшли найглибший в світі природний колодязь

У Китаї знайшли найглибшу блакитну діру, глибина якої становить понад 300 метрів.

Природний колодязь, щонайменше на 100 метрів глибший, ніж попередній рекордсмен – блакитна діра на Багамських островах.

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Зазначено, що природний резервуар з водою, який офіційно називається Юн'ле, розташований на території міста Саньша.

Найглибший в світі природний колодязь

На поверхні його діаметр становить 130 метрів, але в міру занурення він звужується до 36 метрів. Нахил Юн'ле практично вертикальний, в її глибинах мешкає понад 20 видів морських риб і тварин.

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