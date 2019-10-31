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У мережі з'явилися перші "живі" фото Motorola RAZR
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У середині жовтня бренд Motorola назвав офіційну дату презентації переосмисленої розкладачки RAZR. Гаджет отримає риси легендарного бестселера першої половини 2000-х, але замість кнопок виробник оснастить новинку гнучким дисплеєм.
За два тижні до презентації у мережі з'явилися перші фотографії неанонсованого смартфона Motorola RAZR.
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Судячи зі знімка, опублікованого авторитетним інсайдером Еваном Блассом, складний смартфон Motorola буде дуже схожий на оригінальну розкладачку RAZR V3. Раніше компанія демонструвала особливу конструкцію, яку отримає новинка. Тизер отримав підпис, який натякає, що RAZR буде "оригінальнішим за всіх конкурентів".
Моделі приписують процесор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор на 2730 мАг. Діагональ гнучкого OLED-дисплея пристрою може скласти 6,2 дюйма при роздільній здатності 2141х876 пікселів. За даними інсайдерів, передбачувана ціна новинки – $ 1500.
Презентація гнучкого смартфона Motorola RAZR відбудеться 13 листопада.
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