Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

У мережі з'явилися перші "живі" фото Motorola RAZR

  • 8
Motorola RAZR стане реінкарнацією популярної "жабки" - фото 1
Motorola RAZR стане реінкарнацією популярної "жабки"

У середині жовтня бренд Motorola назвав офіційну дату презентації переосмисленої розкладачки RAZR. Гаджет отримає риси легендарного бестселера першої половини 2000-х, але замість кнопок виробник оснастить новинку гнучким дисплеєм.

За два тижні до презентації у мережі з'явилися перші фотографії неанонсованого смартфона Motorola RAZR.

І ще: Будьте обережними: на Android з'явився вірус, який неможливо видалити

Судячи зі знімка, опублікованого авторитетним інсайдером Еваном Блассом, складний смартфон Motorola буде дуже схожий на оригінальну розкладачку RAZR V3. Раніше компанія демонструвала особливу конструкцію, яку отримає новинка. Тизер отримав підпис, який натякає, що RAZR буде "оригінальнішим за всіх конкурентів".

У мережі з'явилися перші 'живі' фото Motorola RAZR - фото 365118

Моделі приписують процесор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор на 2730 мАг. Діагональ гнучкого OLED-дисплея пристрою може скласти 6,2 дюйма при роздільній здатності 2141х876 пікселів. За даними інсайдерів, передбачувана ціна новинки – $ 1500.

У мережі з'явилися перші 'живі' фото Motorola RAZR - фото 365119
У мережі з'явилися перші 'живі' фото Motorola RAZR - фото 365117

Презентація гнучкого смартфона Motorola RAZR відбудеться 13 листопада.

Читайте також: Глава Xiaomi показав дивовижні макрознімки, які зробив на Mi CC9 Pro

Джерело: theverge
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Заздрю фотографу: Тіна Кароль спокусила фанатів в однісінькому халаті
  • 29 жовтня, 21:15
  • 2425
10 дурних запитань пожежнику: все, що тебе цікавило
  • 28 жовтня, 19:21
  • 462
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1855413
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології