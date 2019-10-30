На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Будьте обережними: на Android з'явився вірус, який неможливо видалити
-
- 21
Ще навесні цього року вперше стало відомо про Android-вірус xHelper, а вже в серпні експерти Malwarebytes повідомили про зараження ним 35 тисяч пристроїв. Утім, є більш невтішна новина, яка стосується цієї "зарази".
Компанія Symantec опублікувала новий звіт про цю уразливість, заявивши про зараження 45 тисяч гаджетів. Як видно, шкідливе ПЗ продовжує поширюватися, а головною його особливістю є неможливість повного видалення.
Варте уваги: Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
За даними фахівців, щодня вірус заражає 131 новий пристрій або приблизно 2400 смартфонів на місяць. Цікаво, що більшість жертв зі США, Індії та Росії. Вірус поширюється через сайти з APK-файлами і в складі інших програм. Після установки зараженого ПЗ він відділяється в самостійний додаток, і видалення з пристрою першого нічого не дає.
xHelper показує рекламні повідомлення на різні додатки в Google Play, за установку яких зловмисники отримують відсотки. Крім того, хакери можуть використовувати його для віддаленої установки на пристрої небезпечніших вірусів, шифруючих інформацію або викрадаючи дані банківських карт.
Найбільші складності починаються при спробі видалення xHelper з пристрою. Користувачі повідомляють, що після видалення вірусу чи вимкнення установки додатків з невідомих джерел, він все одно повертається на смартфон. Більш того, навіть повне скидання до заводських налаштувань не допомагає позбутися трояна.
Наразі експерти не можуть пояснити, яким чином xHelper повертається після видалення з пристрою. Вони відзначають, що вірус ніяк не впливає на роботу системних додатків і служб. Серед користувачів шириться думка, що троян поставляється зі смартфонами з коробки, але фахівці поки цього не підтвердили.
Читайте також: Чудернацькі смартфони 2019 року: купити не можна дивитися
-
22:52Цей тип контрацептивів може стати причиною ожиріння
-
22:24Будьте обережними: на Android з'явився вірус, який неможливо видалити
-
21:54Названо туристичні міста з найвигіднішими автобусними оглядовими екскурсіями
-
21:30Серіал СидорЕнки-СидОренки 5, 6 серія: дивитись онлайн нову комедію
-
21:16Медики розкритикували відмову від глютену
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:0031 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Зніми мене безкоштовно: фотограф кумедно поставив на місце фанатів халяви
-
20:24Ці популярні компанії найбільше забруднюють планету
-
20:20ДИНАМО – ШАХТАР: дивитись відео голів та огляд матчу 30 жовтня 2019
-
20:00Куди піти на Хеловін у Львові: афіша заходів та подій
-
19:46Усі функції смарт-годинника Xiaomi Mi Watch показали на відео
-
19:25Маленький Дубай посеред Аджарії: вагомі причини побачити Батумі на власні очі
-
19:118 причин, чому водії обирають ручну коробку передач
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:55ДИНАМО – ШАХТАР ▶ дивитись онлайн трансляцію 1/8 Кубка України
-
18:43Ніякого спирту та перекису водню: учені зруйнували міф про дезінфекцію рани
-
18:24Нововведення Netflix обурило режисерів: що ж такого придумав сервіс?
-
18:00Гороскоп на 31 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Науковці назвали суттєву перевагу вищої освіти
-
17:22Блогери порівняли автономність нових смартфонів: Redmi Note 8 Pro здав позиції
-
17:00В Україні побудуть 4 платні траси: де з'являться нові дороги
-
16:49Скільки можна з'їсти імбиру без шкоди для здоров'я
-
16:35Солістка гурту KAZKA розсекретила свого нового залицяльника: цікаві деталі
-
16:23Чому екоактивістка Грета Тунберг відмовилась від екологічної премії
-
22:24Будьте обережними: на Android з'явився вірус, який неможливо видалити
-
19:25Маленький Дубай посеред Аджарії: вагомі причини побачити Батумі на власні очі
-
17:00В Україні побудуть 4 платні траси: де з'являться нові дороги
-
16:00Три прості вправи, щоб стати крутішим водієм
-
14:15Найкращі нові серіали 2019, які варто переглянути у листопаді
-
12:15Оксамитовий сезон в Італії: як бюджетно відпочити на батьківщині піци і вина
-
10:33Пройди ТЕСТ та отримай передбачення для тебе на Хеловін
-
07:17Погода в Україні 30 жовтня: нічні заморозки та прояснення
- 29 жовтня
-
21:15Заздрю фотографу: Тіна Кароль спокусила фанатів в однісінькому халаті
-
19:00Як правильно зберігати шини без дисків: актуальні лайфхаки для власників авто
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася модель королівської крові Стелла Теннант (18+)
-
15:00Водіям на замітку: чому не варто сідати за кермо в кедах або кросівках
-
13:46Середня зарплата в Україні: стало відомо, хто і де заробляє найбільше
-
12:00Магнітні бурі у листопаді 2019: календар небезпечних дат в Україні
-
07:15Погода в Україні 29 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 28 жовтня
-
21:30Netflix назвала свої найпопулярніші серіали цього року: рейтинг ТОП 10
-
19:2110 дурних запитань пожежнику: все, що тебе цікавило
-
17:30Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
-
16:00Автомобільний лайфхак: про що свідчить прозорість моторного масла
-
14:15Цитати Білла Гейтса: мотиваційні вислови глави Microsoft на всі випадки життя
-
12:13Чудернацькі смартфони 2019 року: купити не можна дивитися
-
10:16Джулія Робертс святкує 52! Вгадай фільм з акторкою за кадром
-
08:19Сучасна музика онлайн: плейлист популярних пісень для роботи
-
07:15Погода 28 жовтня в Україні: похолодання і дощі
- 27 жовтня
-
23:55Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у десятому прямому ефірі