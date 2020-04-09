У мережі з'явилися перші фото, зняті на OnePlus 8 Pro

Фото, зроблені на OnePlus 8 Pro злили в мережу

Характеристики OnePlus 8 Pro стали відомі задовго до презентації флагмана, однак інсайдери і не думають зупиняти потік витоків, пов'язаних з гаджетом, який незабаром мають показати. Слідом за характеристиками основної камери пристрою у мережу витекла і знята на неї добірка фотографій.

За допомогою серії кадрів, опублікованих Twitter-акаунтом TechDroider, інсайдер продемонстрував фотоможливості нового OnePlus 8 Pro при денній і нічній зйомці.

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Варто зазначити, що фотографії були стиснуті алгоритмом соціальної мережі, тому визначити їх оригінальну роздільну здатність поки неможливо.

Приклади фото, знятих на OnePlus 8 Pro:

Згідно з попередніми витокам, основним сенсором камери флагмана стане Sony IMX689 на 48 Мп і діафрагмою f / 1.78, другим – надширококутний сенсор Sony IMX586 (120 °, f / 2.2) також на 48 Мп. Доповнять модуль 8-мегапіксельний телеоб'єктив (f / 2.44) з триразовим оптичним і 30-кратним цифровим зумом, і кольоровий фільтр з роздільною здатністю 5 Мп. Фронтальна камера смартфона буде представлена ​​сенсором на 32 Мп.

Презентація лінійки OnePlus 8 відбудеться 14 квітня, якщо нічого не зміниться.

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