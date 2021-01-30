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HBO планує зняти анімаційний серіал по Грі престолів
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Сервіс HBO Max почав роботу над анімаційним серіалом за мотивами популярної саги "Гра престолів". Але крім цього, триває робота над приквелом шоу, який буде заснований на циклі новел Джорджа Мартіна "Історії про Дунка і Ейєгона".
Відзначається, що зустрічі з авторами потенційного серіалу, який буде розрахований на дорослу аудиторію, вже ведуться. Однак проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Поки що немає ніяких домовленостей, і зберігається ймовірність, що компанія відмовиться від виробництва цього серіалу.
І ще: Гра престолів триває: HBO випустить ще один приквел серіалу
Крім того, розробники HBO на чолі зі старшим віцепрезидентом компанії за драматичними серіалами Франческою Орсі працюють разом з автором "Гри престолів" Джорджем Мартіном над розвитком всієї планети.
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