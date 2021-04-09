10-річчя Гри престолів: HBO випустив новий трейлер фінального сезону

Телеканал HBO випустив новий трейлер восьмого сезону Гри престолів через два роки після завершення серіалу.

HBO вирішив поділитися новим трейлером в рамках святкування десятиліття серіалу, проте фанати прийняли це відео прохолодно, а деякі користувачі в коментарях висловили своє обурення, повідомляє Collider.

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"Хлопці, ви перезніматимете його? Якщо це не так, то не варто випускати знову трейлер до нього, щоб не нагадувати нам про те, що ми хочемо забути", – написав коментатор GodOfVamps. До моменту написання цієї замітки ролик набрав 3,3 тисячі дизлайків і 1,3 тисячі лайків.

Цей трейлер ніколи не випустили б раніше, тому що в ньому доволі багато спойлерів. Телеканал відзначає десятиріччя Гри престолів проєктом Залізна річниця – на HBO Max з'явилася інтерактивна сторінка, де публікують різні цікаві матеріали про серіал.

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