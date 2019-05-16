У мережі з'явилися перші фото оновленого BMW X1

У Китаї сертифікували оновлений кросовер BMW X1. На фотографіях, опублікованих патентним відомством країни, можна побачити, як змінилася модель для місцевого ринку.

Китайський BMW X1 (F48) випускає СП BMW Brilliance Automotive. Автомобіль на фотографії відрізняється від нинішньої моделі відсутністю круглих протитуманних фар, іншим переднім бампером з пластиковими накладками, ширшими ґратами радіатора, які тепер є єдиною деталлю, і малюнком оптики.

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Місцеві журналісти впевнені, що для кросовера буде переглянута моторна гамма й агрегати стануть потужнішими: "турботрійка" 1.5 замість 136 видаватиме 155 сил, а дволітровий двигун - 214 замість 192 кінських сил.

Також у гаммі залишиться під'єднуваний гібрид X1 xDrive25Le: він оснащується 1,5-літровим трициліндровим турбодвигуном, шестидіапазонним "автоматом" Steptronic і електромотором, змонтованим на задній осі. Сумарна віддача силової установки - 231 кінська сила і 382 Нм крутного моменту.

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