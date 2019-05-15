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MINI представила найпотужніші моделі у своїй історії

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Компанія MINI показала потужні новинки - фото 1
Компанія MINI показала потужні новинки

Марка MINI представила найпотужніші моделі у своїй історії – нові John Cooper Works Clubman і John Cooper Works Countryman. Обидві машини оснащені "турбочетвіркою" M Performance від BMW X2 M35i.

Дволітровий двигун на нових MINI JCW видає 306 кінських сил і 450 Нм моменту (доступні в діапазоні 1750-4500 оборотів на хвилину). Для нього розроблена нова система охолодження з двома радіаторами, розширювальним бачком збільшеного обсягу та третім контуром, що використовують конденсатор кліматичної установки.

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Коробка – восьмидіапазонний "автомат" Steptronic з підрульовими пелюстками та функцією лонч-контролю. До "сотні" MINI John Cooper Works Clubman розганяється за 4,9 секунди, як BMW X2 M35i. JCW Countryman потрібно трохи більше часу – 5,1 секунди.

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MINI представила найпотужніші моделі у своїй історії - фото 327703

"Заряджені" MINI Clubman і Countryman оснащені механічним блокуванням диференціалу, повним приводом ALL4 і новою спортивною вихлопною системою з рознесеними по краях заднього бампера патрубками зовнішнім діаметром 85 і 95 міліметрів відповідно. У машин ґрунтовно перероблено шасі: жорсткіші точки кріплень, розпірки і задня підвіска з особливою кінематикою дозволили домогтися кращої поперечної стійкості в поворотах. Інші налаштування отримали амортизатори, електромеханічний підсилювач керма та система стабілізації. Адаптивна підвіска з двома режимами роботи – опція.

MINI представила найпотужніші моделі у своїй історії - фото 327698
MINI представила найпотужніші моделі у своїй історії - фото 327700
MINI представила найпотужніші моделі у своїй історії - фото 327701

У стандартне оснащення моделей входять світлодіодні фари, безключовий доступ, селектор режимів руху MINI Driving Modes, медіасистеми Radio MINI Visual Boost з 6,5-дюймовим сенсорним дисплеєм, а також спортивні крісла з інтегрованими підголівниками. Опціонально доступна навігаційна система з доступом до консьєрж-послуг і автоматичним оновленням карт.

MINI представила найпотужніші моделі у своїй історії - фото 327697
MINI представила найпотужніші моделі у своїй історії - фото 327699
MINI представила найпотужніші моделі у своїй історії - фото 327702

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Джерело: motor
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