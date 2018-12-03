Електрокари Porsche почали тестувати на віртуальній трасі

У кінці 2019 року на ринок вийде другий серійний електрокар Porsche – Cross Turismo. Під час підготовки до випуску серійної версії інженери німецької марки використовують цифрові методи розробки та віртуального прототипування.

Вони дозволяють, наприклад, за кілька місяців до появи реальної машини протестувати її на "Північній петлі" Нюрбургринга.

І ще: Mercedes-AMG GT R Pro не вдалося випередити Porsche 911

Зараз найскладніші програмні комплекси допомагають змоделювати зовнішній вигляд автомобіля, детально опрацювати силову установку, налаштування шасі й електроніку, а також провести віртуальні випробування.

Porsche Cross Turismo проходить віртуальне тестування

Симуляцію використовують для оцінки працездатності усіх систем в цілому, а також окремих елементів. Наприклад, під час заїздів Taycan по віртуальному "Нордшляйфе" інженери могли перевірити продуктивність електричної силової установки й ефективність системи управлінням електроенергією.

Porsche Cross Turismo проходить віртуальне тестування

Крім того, Porsche застосовує програмно-апаратне моделювання, коли візуальні вузли автомобіля необхідно протестувати разом з реальними компонентами. Такий підхід охоплює створення проміжних прототипів, адже оптимізація окремих елементів відбувається ще на ранній стадії розробки.

Одним їх "побічних ефектів" оцифрування процесу розробки і самого автомобіля стане концепція "функціональності на вимогу". У Porsche вважають, що в майбутньому додавати нові опції в машину можна буде навіть після покупки. Таким чином власники зможуть налаштовувати автомобіль під свої поточні потреби. Крім того, частину вбудованого ПЗ можна буде оновлювати "по повітрю".

Porsche Cross Turismo проходить віртуальне тестування

Про те, що наглядова рада Porsche AG схвалила запуск в серійне виробництво електричного позашляховика Mission E Cross Turismo стало відомо у жовтні. Електрокар буде однією з версій Taycan і зможе проїхати на одній зарядці до 500 кілометрів по циклу NEDC.

Читайте також: Скільки електромобілів ввезли в Україну у 2018 році: інфографіка