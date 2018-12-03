На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Електрокари Porsche почали тестувати на віртуальній трасі
-
- 13
У кінці 2019 року на ринок вийде другий серійний електрокар Porsche – Cross Turismo. Під час підготовки до випуску серійної версії інженери німецької марки використовують цифрові методи розробки та віртуального прототипування.
Вони дозволяють, наприклад, за кілька місяців до появи реальної машини протестувати її на "Північній петлі" Нюрбургринга.
І ще: Mercedes-AMG GT R Pro не вдалося випередити Porsche 911
Зараз найскладніші програмні комплекси допомагають змоделювати зовнішній вигляд автомобіля, детально опрацювати силову установку, налаштування шасі й електроніку, а також провести віртуальні випробування.
Симуляцію використовують для оцінки працездатності усіх систем в цілому, а також окремих елементів. Наприклад, під час заїздів Taycan по віртуальному "Нордшляйфе" інженери могли перевірити продуктивність електричної силової установки й ефективність системи управлінням електроенергією.
Крім того, Porsche застосовує програмно-апаратне моделювання, коли візуальні вузли автомобіля необхідно протестувати разом з реальними компонентами. Такий підхід охоплює створення проміжних прототипів, адже оптимізація окремих елементів відбувається ще на ранній стадії розробки.
Одним їх "побічних ефектів" оцифрування процесу розробки і самого автомобіля стане концепція "функціональності на вимогу". У Porsche вважають, що в майбутньому додавати нові опції в машину можна буде навіть після покупки. Таким чином власники зможуть налаштовувати автомобіль під свої поточні потреби. Крім того, частину вбудованого ПЗ можна буде оновлювати "по повітрю".
Про те, що наглядова рада Porsche AG схвалила запуск в серійне виробництво електричного позашляховика Mission E Cross Turismo стало відомо у жовтні. Електрокар буде однією з версій Taycan і зможе проїхати на одній зарядці до 500 кілометрів по циклу NEDC.
Читайте також: Скільки електромобілів ввезли в Україну у 2018 році: інфографіка
-
22:30ТОП-100 найкращих пісень 2018 року: слухати онлайн
-
22:13Науковці розповіли, якою має бути здорова порція смаженої картоплі
-
21:57У Південній Кореї запустили мережу 5G
-
21:45Серіал Жити заради кохання 5 серія – дивитися онлайн 3-12-2018
-
21:31У Львів запрацював онлайн-сервіс замовлення таксі Hopin
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:13Леся Нікітюк оголилася для чоловічого журналу
-
20:56Електрокари Porsche почали тестувати на віртуальній трасі
-
20:32Моторошні пригоди Сабріни: вийшов трейлер другого сезону серіалу
-
20:12Google назвала найкращі програми, ігри, фільми та книги року
-
19:48Мережу підкорила красуня з екстравагантною зовнішністю
-
19:34Медики пояснили, чому під час стресу нас тягне на солоденьке
-
19:14MONATIK потішив фанатів ніжними фото з дружиною
-
18:54Спокуслива розкіш: голлівудські зірки знялися для The Hollywood Reporter
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
18:31Ліга націй: визначилися фінальні пари турніру
-
18:13Науковці назвали найкорисніший час для прокидання
-
17:46Названі звичайні продукти, які викликають сонливість
-
17:32Перфекціоністи б плакали: як виглядає криве селище в Англії
-
17:16Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
-
16:53Mercedes-AMG GT R Pro не вдалося випередити Porsche 911
-
16:32Ума Турман показала, як виглядає без макіяжу
-
16:13Названо смартфон з найшвидшою зарядкою
-
15:51УЄФА створив новий турнір для лузерів
-
15:36Чарівні ілюстрації про любов та почуття, які зігрівають серце
-
21:45Серіал Жити заради кохання 5 серія – дивитися онлайн 3-12-2018
-
17:16Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
-
14:30Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
-
12:10Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
-
09:30Хто такий Святий Миколай: легенда й історія для дітей
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 02 грудня
-
19:21Що подивитись ввечері: зимові фільми для хорошого настрою
-
17:25Дівчина тижня: одна з найпопулярніших порноактрис світу Ельза Джин (18+)
-
14:47Названа головна цілюща властивість какао
-
11:15Місячний календар стрижок на грудень 2018: коли стригти волосся
-
10:15Плейлист популярних пісень для вдалої неділі
-
09:25Гвоздик – Стівенсон: дивіться відео бою 1 грудня 2018
- 01 грудня
-
23:49Х-фактор 9: хто покинув шоу в другому прямому ефірі від 01-12-2018
-
22:22M1 MUSIC AWARDS 2018 - оголошені переможці української премії
-
20:20Дорофєєва вирішила втерти носа Кім Кардашян: відео, яке треба бачити!
-
19:00Х-фактор 9 сезон 14 випуск: дивитися онлайн другий прямий ефір
-
14:30Яку погоду очікувати в Україні 2 грудня
-
11:15Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні
-
09:23Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
- 30 листопада
-
21:05Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
-
20:152019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
-
17:53Новий рік 2019: скільки витратять на ялинку в Києві
-
15:10Тепло, зручно і красиво: як одягатися чоловікам взимку
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада