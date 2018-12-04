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Aston Martin презентував Vanquish Shooting Brake Zagato

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Буде випущено лише 99 екземплярів - фото 1
Буде випущено лише 99 екземплярів / topgear

Британський автовиробник опублікував перші зображення універсала, який вийде обмеженим тиражем.

Офіційна дата виходу Aston Martin Vanquish Shooting Brake Zagato поки невідома, але вже з'явилася інформація, що їх випустять усього 99 одиниць.

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Vanquish Shooting Brake Zagato буде оснащуватися шестилітровим V12 та видаватиме 592 кінські сили.
Заяву про те, що в лінійці з'являться "нові члени сім'ї" Aston Martin була зроблена під час Тижня авто у Каліфорнії у 2017 році.

На світлинах, які з'явилися в мережі, можна розгледіти всі переваги британського автомобіля, а також детально розглянути салон і багажник.

Vanquish Shooting Brake Zagato від Aston Martin - фото 293271
Vanquish Shooting Brake Zagato від Aston Martin
Vanquish Shooting Brake Zagato від Aston Martin - фото 293270
Vanquish Shooting Brake Zagato від Aston Martin
Vanquish Shooting Brake Zagato від Aston Martin - фото 293269
Vanquish Shooting Brake Zagato від Aston Martin
Vanquish Shooting Brake Zagato від Aston Martin - фото 293272
Vanquish Shooting Brake Zagato від Aston Martin
Vanquish Shooting Brake Zagato від Aston Martin - фото 293273
Vanquish Shooting Brake Zagato від Aston Martin

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Джерело: topgear
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