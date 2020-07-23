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У мережі з'явилися перші дані про iPhone 13

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У мережі з'явилися перші дані про iPhone 13 - фото 1

В інтернеті опублікували свіжу інформацію про iPhone, вихід яких запланований на 2021 рік. Нові гаджети від "яблучного" бренду отримають принципово новий екран і стануть рекордно тонкими.

Джерела стверджують, що Apple запатентувала гаджети з виходом в наступному році з принципово новим екраном. Компанія припинить використання звичних OLED-панелей і замінить їх екранами з інтегрованим сенсорним шаром.

І ще: Apple заплатить кожному власнику застарілого iPhone

На поточний момент під OLED-екранами у гаджетах Apple є тонкий прошарок, що дозволяє розпізнавати торкання. Нові дисплеї будуть спочатку оснащені необхідними сенсорами розпізнавання торкань, що дозволить не використовувати прошарок. Це зробить дисплеї нових iPhone рекордно тонкими.

Замовлення на виробництво нових панелей ймовірно виконає компанія Samsung. За прогнозами експертів, ціна на iPhone 13 не має зрости через використання дисплея нового типу.

У мережі з'явилися перші дані про iPhone 13 - фото 417165

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Джерело: etnews
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