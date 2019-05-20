У мережі з'явилися перші чутки про Samsung Galaxy Note 10

З наближенням анонсу смартфона Samsung Galaxy Note 10, в мережі з'являється все більше витоків про те, як може виглядати корейський флагман і якими характеристиками він буде хизуватися.

За останній тиждень в інтернеті з'явилася ціла низка витоків про акумулятор Note 10, про кольори корпусу й інші характеристики пристрою. Спочатку інформація була опублікована на порталі Slashleaks. За даними джерел, 5G-версія Galaxy Note 10 отримає батарею на 4300 мАг. Для порівняння, місткість акумулятора Galaxy Note 9 становить 4000 мАг.

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Крім цього, очікується, що пристрій буде оснащений перфорованим дисплеєм Infinity-O, надшвидкою зарядкою та процесором Qualcomm Snapdragon 855. Також модельний ряд Note 10 може отримати деякі поліпшення камери, у тому числі поліпшені можливості масштабування та високу якість знімків в умовах недостатнього освітлення.

Один з інсайдерів Samsung, блогер Ice Universe, заявив, що Galaxy Note 10 буде випускатися в шести кольорах: чорному, білому, сріблястому градієнті, синьому, червоному та рожевому. При цьому у кожного з них буде більш оригінальна назва.

Ймовірно, південнокорейський гігант представить Galaxy Note 10 на спеціальному заході в серпні.

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