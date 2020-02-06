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Lamborghini відреставрувала рідкісну Miura SVJ

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Lamborghini Miura SVJ реставрували протягом 19 місяців - фото 1
Lamborghini Miura SVJ реставрували протягом 19 місяців

Історичний підрозділ Lamborghini Polo Storico привіз на виставку класичних автомобілів Rétromobile у Парижі рідкісну версію Miura. Серія SVJ налічувала чотири екземпляри, а натхненням для неї стала експериментальна дводверка P400 Jota, побудована тест-пілотом Lamborghini Бобом Волласом у 1970 році.

Виставлена ​​у Парижі Lamborghini Miura SVJ з номером шасі "4860" побудована в 1973 році для німецького автогонщика Хуберта Хані, який у той час був офіційним імпортером марки.

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Спочатку спорткар був чорним, з чорно-білим шкіряним салоном, але у 1977 році Хані перефарбував машину у сріблястий колір. Купе залишалося у Німеччині до початку 2000-х, а потім потрапило до японського колекціонера. Відтоді Miura SVJ жодного разу не з'являлася на публіці.

Роботи з відновлення спорткара фахівці Polo Storico почали з вивчення архівних записів, нотаток і фотографій. Скрупульозний аналіз доступних матеріалів дозволив у точності відтворити початковий стан машини і буквально "законсервувати" його.

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Lamborghini відреставрувала рідкісну Miura SVJ - фото 384485

У 2018 році Polo Storico завершило роботи з відновлення єдиного наявного примірника Miura SVR. Унікальний автомобіль побудований відповідно до специфікації гоночної P400 Jota у 1974 на замовлення колишнього власника Хайнца Страбера. Реставрація купе зайняла 19 місяців.

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Джерело: Motor
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