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У мережі з'явилися нові вражаючі знімки природи Чорнобиля

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Чорнобильська зона - фото 1
Чорнобильська зона / Facebook

Чорнобильська зона відчуження продовжує тривалий процес відновлення після серії затяжних пожеж. У мережі показали яскраві знімки відродження природи. Кадри опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Після того, як останні осередки пожеж, що понад місяць знищували унікальну флору і фауну Чорнобиля, були остаточно загашено, співробітники заповідника запустили серію фото під хештегом #зеленим_по_чорному. Нові фото стали частиною цієї акції.

І ще: Чорнобильську зону відчуження відкривають для туристів

Цікавий факт, що в Чорнобильському заповіднику живуть понад 100 коней Пржевальського. Близько 15 років тому 36 тварин привезли сюди як експеримент. Милі парнокопиті показали неймовірну стійкість, і українське Полісся стало їхнім новим домом.

У мережі з'явилися нові вражаючі знімки природи Чорнобиля - фото 407413

У мережі з'явилися нові вражаючі знімки природи Чорнобиля - фото 407414

У мережі з'явилися нові вражаючі знімки природи Чорнобиля - фото 407415

Читайте також: Чорнобильська зона оживає після масштабної пожежі: промовисті фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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