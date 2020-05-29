Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Чорнобильську зону відчуження відкривають для туристів

  • 36
Чорнобиль - фото 1
Чорнобиль / facebook

Чорнобиль з 1 червня відкривається для відвідування, але з деякими обмеженнями, які будуть скасовані після повного завершення карантину.

Про це повідомило Держагентство з управління зоною відчуження в фейсбуці.

І ще: Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження

Відзначається, що для відвідувачів зони відчуження ввели обов'язковий температурний контроль на пункті пропуску "Дитятки", також вимагають наявність масок або респіраторів, рукавичок і антисептиків. У зону відчуження НЕ будуть пропускати людей з температурою вище 37,2 градуса і симптомами респіраторних захворювань.

Для уникнення великого скупчення людей буде створений фіксований графік руху: від моменту прибуття до завершення відвідування. Також будуть діяти обмеження на відвідування певних об'єктів і за кількістю людей в групі. Діятиме туристичний маршрут на один день: Залісся – Чорнобиль і Прип'ять – об'єкт "Чорнобиль-2" – Копачі – оглядовий майданчик ЧАЕС.

Чорнобильську зону відчуження відкривають для туристів - фото 407101

Чорнобильську зону відчуження відкривають для туристів - фото 407102

Читайте також: Чорнобильська зона оживає після масштабної пожежі: промовисті фото

Джерело: facebook
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз
  • 26 травня, 18:21
  • 3646
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 660
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2335680
Загрузка...
Новини