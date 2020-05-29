Чорнобильську зону відчуження відкривають для туристів

Чорнобиль з 1 червня відкривається для відвідування, але з деякими обмеженнями, які будуть скасовані після повного завершення карантину.

Про це повідомило Держагентство з управління зоною відчуження в фейсбуці.

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Відзначається, що для відвідувачів зони відчуження ввели обов'язковий температурний контроль на пункті пропуску "Дитятки", також вимагають наявність масок або респіраторів, рукавичок і антисептиків. У зону відчуження НЕ будуть пропускати людей з температурою вище 37,2 градуса і симптомами респіраторних захворювань.

Для уникнення великого скупчення людей буде створений фіксований графік руху: від моменту прибуття до завершення відвідування. Також будуть діяти обмеження на відвідування певних об'єктів і за кількістю людей в групі. Діятиме туристичний маршрут на один день: Залісся – Чорнобиль і Прип'ять – об'єкт "Чорнобиль-2" – Копачі – оглядовий майданчик ЧАЕС.

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