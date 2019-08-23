У мережі з'явилися нові рекламні ролики Redmi Note 8: чим ще вразить смартфон

Рівно через тиждень компанія Redmi офіційно анонсує нову лінійку смартфонів Redmi Note 8, а поки що розробники продовжують публікувати рекламні матеріали по нові пристрої. Що цікавого ми дізналися про гаджети цього разу?

Новий відеоролик підтверджує, що Redmi Note 8 буде оснащений інфрачервоним портом для управління побутовою технікою. Це дозволить вам, наприклад, керувати кондиціонером, який забули увімкнути в громадському закладі. Ролик також підтверджує, що смартфон отримає краплеподібний виріз під фронтальну камеру.

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With new Redmi Note 8 you can even turn-on an air-conditiong in the cafe ;)



P.S. This is the full version of the previous video. pic.twitter.com/kQKyct6N26 — Xiaomishka (@xiaomishka) August 21, 2019

Наступний рекламний банер підтверджує, що в камері Redmi Note 8 Pro вертикально будуть розташовані три датчики зображення, а четвертий розташують праворуч від камери. Під трьома датчиками зображення розташовується сканер відбитків пальців.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що смартфон оснастять процесором MediaTek Helio G90 або G90T з ядрами Cortex-A76, графічним процесором Mali-G76 і підтримкою частоти оновлення дисплея до 90 Гц.

Також дивіться проморолик Redmi Note 8:

Офіційна презентація нової лінійки Redmi Note 8 запланована на 29 серпня.

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