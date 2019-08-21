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Redmi розкрила дату випуску Note 8 Pro з камерою на 64 Мп

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Redmi Note 8 Pro покажуть 29 серпня - фото 1
Redmi Note 8 Pro покажуть 29 серпня

Бренд Redmi нарешті поклав край чуткам про дизайн і дату релізу нових смартфонів лінійки Note 8. У мережі з'явилися перші офіційні тизери майбутнього заходу. Зображення розкрили не тільки зовнішній вигляд, але й одну з ключових характеристик старшої моделі. Redmi Note 8 Pro отримає камеру на 64 Мп.

На банері із зображенням Redmi Note 8 Pro чітко видна задня панель апарату та модуль потрійний камери з основним датчиком на 64 Мп.

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За наявною інформацією, сенсор з лінійним розміром 1 / 1,7 дюйма зможе захоплювати знімки у рекордній для смартфонів роздільній здатністю до 9248x6936 пікселів, а завдяки технології об'єднання чотирьох пікселів в один забезпечить якісні знімки при поганому освітленні.

Redmi розкрила дату випуску Note 8 Pro з камерою на 64 Мп - фото 349289

Базовій моделі Redmi Note 8 приписують 48-мегапіксельну камеру. Обидві версії гаджета, судячи з опублікованих зображень, отримали сканер відбитків пальців на задній кришці, інтегрований прямо в блок основної камери.

Докладні специфікації пристрою ще не оголошені – за чутками, смартфон буде побудований на базі мобільної платформи MediaTek Helio G90 або G90T з ядрами Cortex-A76, графічним процесором Mali-G76 і підтримкою частоти оновлення дисплея до 90 Гц.

Redmi розкрила дату випуску Note 8 Pro з камерою на 64 Мп - фото 349288

Презентація смартфонів відбудеться 29 серпня в Китаї, реліз новинок в інших регіонах очікується в жовтні.

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Джерело: mydrivers
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