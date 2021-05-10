Дивіться, як виглядає нічне небо над Марсом

Марсохід NASA Perseverance поділився знімками нічного неба над Червоною планетою. Це видовище виглядає просто казково!

Марсохід Perseverance був запущений 30 липня 2020 року і прибув на Марс 18 лютого 2021 року. Про це пише портал swordstoday.

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На його борту є сім наукових інструментів для вивчення поверхні Марса в районі кратера Езеро. Зокрема, ровер оснащений двома камерами для зйомки. Як відзначили в NASA, на знімку можна розглянути не тільки зорі, але і супутник Марса Фобос.

Датчики на Perseverance поставляють інформацію про силу і напрям вітру, температуру, відносну вологість і тиск повітря, а також про кількість і середній розмір частинок пилу в марсіанській атмосфері і про температуру поверхні планети.

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