Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Дивіться, як виглядає нічне небо над Марсом

  • 15
Червона планета - фото 1
Червона планета / tut.by

Марсохід NASA Perseverance поділився знімками нічного неба над Червоною планетою. Це видовище виглядає просто казково!

Марсохід Perseverance був запущений 30 липня 2020 року і прибув на Марс 18 лютого 2021 року. Про це пише портал swordstoday.

І ще: Зонд NASA пролетів біля Сонця на рекордній швидкості

На його борту є сім наукових інструментів для вивчення поверхні Марса в районі кратера Езеро. Зокрема, ровер оснащений двома камерами для зйомки. Як відзначили в NASA, на знімку можна розглянути не тільки зорі, але і супутник Марса Фобос.

Датчики на Perseverance поставляють інформацію про силу і напрям вітру, температуру, відносну вологість і тиск повітря, а також про кількість і середній розмір частинок пилу в марсіанській атмосфері і про температуру поверхні планети.

Дивіться, як виглядає нічне небо над Марсом - фото 458802

Це цікаво: Зонд NASA вловив інтригуючий радіосигнал від Венери

пропозиції партнерів
Новини