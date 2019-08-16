У мережі з'явилися нові фото з Офісу президента

У новій будівлі Офісу президента Володимира Зеленського будуть висіти картини відомих українських художників. На полотнах зображені сюжети з різними тематиками, від голих жінок до пінгвінів і шаурми.

На сторінці замдиректора Музею історії Києва Тетяни Костенко у Facebook з'явилися нові кадри з Офісу президента. Вона зазначила, що на стінах висітимуть роботи авторства Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексій Аполлонова, Анастасії Крайнєвої і Олексія Кондакова.

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"Розумію ваш інтерес до вибору президентом (особисто) і його найближчим оточенням картин сучасних, в основному, молодих художників з колекції Музею історії Києва для представлення їх в Офісі президента України", – повідомила в Facebook замдиректора музею Тетяна Костенко.

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