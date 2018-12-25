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У мережі з'явилися нові фото Toyota Supra

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Toyota Supra покажуть наступного року - фото 1
Toyota Supra покажуть наступного року / kolesa

У розпорядженні сайту SupraMKV виявилася чергова фотографія серійної версії спорткупе Toyota Supra нового покоління. Цього разу шпигунам вдалося зняти задню частину машини.

На фотографії видно частину корми нової Supra. На ній можна побачити поліровані патрубки вихлопної системи, центральний стоп-сигнал у дусі гоночних машин, кришку багажника з інтегрованим спойлером. Зовні купе багато в чому повторює передвісника – концепт FT-1 2014 року.

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Нова Toyota Supra - фото 297455
Нова Toyota Supra

Раніше на SupraMKV опублікували фотографію сріблястою Supra. Спорткар показали без камуфляжу під час транспортування. Серед особливостей машини можна відзначити темні передні стійки, корпуси дзеркал і дах double-bubble.

Срібна Toyota Supra - фото 297456
Срібна Toyota Supra

Публічний дебют нової Toyota Supra відбудеться на автосалоні в Детройті. Купе нового покоління побудоване на платформі BMW Z4, проте машини будуть відрізнятися не тільки дизайном, але і налаштуваннями шасі. При цьому у них все ж залишиться багато спільних деталей (наприклад, лобове скло і гальмівні супорти аналогічні тим, що використовуються на BMW 5 серії).

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Джерело: Motor
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