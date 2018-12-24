Звучить шалено: дивіться тизерний ролик з новим BMW M5

Компанія Akrapovic опублікувала ролик про титанову випускну систему для "зарядженого" седана BMW M5. У відео можна послухати звук автомобіля з цією системою.

Спортивний випуск важить на 9,4 кілограма менше за стандартну систему (тобто приблизно на 40 відсотків) і оснащений карбоновими патрубками, які виготовляються вручну. Новинка додає двигуну близько 11 кінських сил (при 5700 оборотах на хвилину) і 21,3 Нм (при 2300 оборотах на хвилину).

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Опціонально можна замовити систему, яка дозволить налаштовувати звук селектором з салону або за допомогою програми на смартфоні.

Установка титанового випуску займе дві години. Вартість – близько восьми тисяч євро.

BMW M5 оснащується 600-сильним (750 Нм) восьмициліндровим турбодвигуном об'ємом близько 4,4 літра. У "зарядженій" модифікації Competition віддача збільшується до 625 сил, але у такої машини більш злий випуск вже "у базі".

"Сотню" седан набирає за 3,4 секунди (3,3 для M5 Competition). Максимальна швидкість обмежена на позначці 305 кілометрів на годину.

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