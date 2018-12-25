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Китайці випустили бюджетного конкурента Tesla Model Y

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Сумарна віддача базової версії кросовера складає 436 кінських сил - фото 1
Сумарна віддача базової версії кросовера складає 436 кінських сил / Cnet

Китайська компанія Nio представила свою другу серійну модель – електрокросовер ES6.

Відомо, що зараз вже приймаються замовлення на кросовер Nio ES6. Вартість складає $51,8 тисячі.

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Компанія-виробник позиціонує свою новинку як "потужний інтелектуальний електричний позашляховик великої дальності". Кросовер менший за першу модель бренду за своїми габаритами, має повний привід, а його кузов повністю виготовлений з аерокосмічного алюмінію.

Силова установка включає два електромотори: двигун з постійними магнітами (PM) і асинхронний двигун (IM). Сумарна віддача базової версії кросовера складає 436 кінських сил. До "сотні" автомобіль розганяється за 5,6 секунди. Також буде доступна версія Performance, віддача якої буде істотно вищою: 544 л. с. Вона зможе розганятися до 100 кілометрів на годину за 4,7 секунди.

Китайці випустили бюджетного конкурента Tesla Model Y - фото 297383

Китайці випустили бюджетного конкурента Tesla Model Y - фото 297384

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Джерело: businesswire
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