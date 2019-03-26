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У мережі з'явилися кадри з фільму "Гаррі і Меган: становлення королівської пари"

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Фільм про Меган Маркл і принца Гаррі вийде 27 травня - фото 1
Фільм про Меган Маркл і принца Гаррі вийде 27 травня / gettyimages

27 травня на великі екрани виходить новий фільм. У ньому покажуть стосунки принца Гаррі та Меган Маркл. У мережі вже з'явилися перші кадри стрічки!

Шанувальники королівського дому Віндзорів тріумфують – залишилося рівно два місяці до прем'єри нового фільму телеканалу Lifetime про життя принца Гаррі і Меган Маркл після весілля.

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25 березня, телеканал Lifetime, який продюсує проект, опублікував перші два кадри з фільму: з Меган Маркл у весільному образі з короною і з королівською парою у садах Кенсингтона.

Нова кінострічка, яка стала логічним продовженням проекту "Гаррі і Меган: історія королівського роману", – чергове тотальне задоволення для фанатів пари, які хочуть дізнатися про переживання коханих під час весілля, а також про підготовку герцогині Сассекської до вагітності.

Перші кадри з фільму про Меган Маркл і принца Гаррі:

У мережі з'явилися кадри з фільму 'Гаррі і Меган: становлення королівської пари' - фото 317088
У мережі з'явилися кадри з фільму 'Гаррі і Меган: становлення королівської пари' - фото 317089

Крім того, в центрі сюжету буде перший королівський тур Гаррі і Меган, під час якого вони і повідомили про майбутнє поповнення в родині.

У фільмі головні ролі дісталися акторам Тіффані Сміт ("Надприродне", "Незаймана") і Чарлі Філду ("Геній", "Полдарк").

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Джерело: Elle
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