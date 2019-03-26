У мережі з'явилися кадри з фільму "Гаррі і Меган: становлення королівської пари"

27 травня на великі екрани виходить новий фільм. У ньому покажуть стосунки принца Гаррі та Меган Маркл. У мережі вже з'явилися перші кадри стрічки!

Шанувальники королівського дому Віндзорів тріумфують – залишилося рівно два місяці до прем'єри нового фільму телеканалу Lifetime про життя принца Гаррі і Меган Маркл після весілля.

І ще: Вагітна Меган Маркл вийшла на публіку в сміливому міні

25 березня, телеканал Lifetime, який продюсує проект, опублікував перші два кадри з фільму: з Меган Маркл у весільному образі з короною і з королівською парою у садах Кенсингтона.

Нова кінострічка, яка стала логічним продовженням проекту "Гаррі і Меган: історія королівського роману", – чергове тотальне задоволення для фанатів пари, які хочуть дізнатися про переживання коханих під час весілля, а також про підготовку герцогині Сассекської до вагітності.

Перші кадри з фільму про Меган Маркл і принца Гаррі:

Крім того, в центрі сюжету буде перший королівський тур Гаррі і Меган, під час якого вони і повідомили про майбутнє поповнення в родині.

У фільмі головні ролі дісталися акторам Тіффані Сміт ("Надприродне", "Незаймана") і Чарлі Філду ("Геній", "Полдарк").

Читайте також: Названо найпопулярніші імена в королівській сім'ї за 200 років