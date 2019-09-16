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У мережі з'явилися кадри страхітливої дороги в Україні: шокуюче відео

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Українські дороги - фото 1
Українські дороги / anna-news

В інтернеті опублікували ролик з жахливої дороги біля Мелітополя. Трасою неможливо проїхати на нормальній швидкості, через те, що вона вся в ямах.

У мережі опублікували відео траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, яка є просто в катастрофічному стані. Водії, які їдуть цією дорогою, не можуть стримати злості й обурення. Місцеві жителі повідомляють, що цю трасу не ремонтували вже понад десять років, нікому це не цікаво і не потрібно.

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Відео зняли в 15 кілометрах від Мелітополя.

Ролик зі станом дороги опублікували на YouTube. Користувачі мережі не стримують свої емоції у коментарях під відео.

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Джерело: youtube
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