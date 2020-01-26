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У мережі з'явилися характеристики смартфона Vivo IQOO 3
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Китайська компанія Vivo незабаром анонсує флагманський смартфон IQOO 3: веб-джерела розсекретили характеристики цього апарата.
Як і інші смартфони топового рівня модельного ряду 2020 року, IQOO 3 отримає новітній процесор Qualcomm Snapdragon 865 (вісім ядер Kryo 585 з тактовою частотою до 2,84 ГГц і графічний прискорювач Adreno 650).
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Очевидно, буде доступна 5G-версія пристрою, наділена модемом Snapdragon X55. Розкриті також параметри екрану: 6,44 дюйма по діагоналі і 2400 × 1080 пікселів (формат Full HD +). Щоправда, частота оновлення складе 60 Гц, а не 90 Гц або 120 Гц, як у інших флагманів. Одинарна фронтальна камера розташується в невеликому отворі в правому верхньому куті дисплея. Ззаду буде встановлена камера з 48-мегапіксельним основним сенсором.
Об'єм оперативної пам'яті, найімовірніше, складе не менше 8 Гбайт. Можна очікувати, що в область дисплея буде інтегрований дактилоскопічний сканер.
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