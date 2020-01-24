Samsung презентує смартфон з режимом ноутбука

Samsung представить свій другий гнучкий телефон вже у наступному місяці. Samsung Galaxy Z Flip – це ще один вертикально складаний дисплей.

Інсайдер Ішан Агарвал опублікував в Twitter деякі передбачувані характеристики майбутнього пристрою.

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Найточнішим висновком є ​​те, що Samsung Galaxy Z Flip не матиме 108-мегапіксельну камеру, яка, за чутками, буде поставлятися зі смартфоном Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Замість цього він буде мати 12-мегапіксельну основну камеру, 10-мегапіксельну фронтальну камеру і 256 ГБ карту пам'яті. Досі неясно, наскільки велика буде батарея, але вона буде чорного і фіолетового кольору.

У момент, коли одна половина пристрою буде перпендикулярна інший, смартфон зручно використовувати в режимі імпровізованого ноутбука. При цьому запущені програми будуть відображатися тільки у верхній вертикальній частині пристрою.

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