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Samsung презентує смартфон з режимом ноутбука
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Samsung представить свій другий гнучкий телефон вже у наступному місяці. Samsung Galaxy Z Flip – це ще один вертикально складаний дисплей.
Інсайдер Ішан Агарвал опублікував в Twitter деякі передбачувані характеристики майбутнього пристрою.
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Найточнішим висновком є те, що Samsung Galaxy Z Flip не матиме 108-мегапіксельну камеру, яка, за чутками, буде поставлятися зі смартфоном Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Замість цього він буде мати 12-мегапіксельну основну камеру, 10-мегапіксельну фронтальну камеру і 256 ГБ карту пам'яті. Досі неясно, наскільки велика буде батарея, але вона буде чорного і фіолетового кольору.
У момент, коли одна половина пристрою буде перпендикулярна інший, смартфон зручно використовувати в режимі імпровізованого ноутбука. При цьому запущені програми будуть відображатися тільки у верхній вертикальній частині пристрою.
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