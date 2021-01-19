Справжнє божевілля: Samsung Galaxy Z Fold2 влаштувати екстремальний тест на живучість

Samsung Galaxy Z Fold2 багато блогерів і профільні видання вважають одним з найкращих і найцікавіших смартфонів 2020 року. У нього величезний екран, потужна начинка та непогана камера, але є й важливий недолік – відсутність захисту від води. Принаймні офіційно він не заявлений.

Латрелл Дженнінгс з однойменного YouTube-каналу запевняє, що він першим у світі зважився влаштувати водний тест складному смартфону Galaxy Z Fold2. Відзначимо, що він зняв відео ще місяць тому, але особливої ​​популярності воно не отримало.

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Для початку блогер помістив Galaxy Z Fold2 у пластикову посудину та залив його водою на 5 хвилин. Попри всі побоювання, апарат пережив цей тест і залишився повністю функціональним: з працюючим екраном, динаміками, камерою і всім іншим.

Латрелл вирішив на цьому не зупинятися та знову залив смартфон водою, а потім відправив його у морозилку на 24 години. Через добу гаджет виявився повністю покритий льодом. Щоб дістати його, блогер почав поливати лід теплою водою.

Після розморожування на смартфоні не було жодних видимих ​​пошкоджень, але при кожному згинанні та розгинанні з шарніра довгий час витікала вода. Втім, при спробі увімкнення гаджет не подав жодних ознак життя. Навіть під'єднання до зарядного пристрою дротовим або бездротовим способом не дало ніякого результату.

Найдивовижніше, що через 2 дні блогер вирішив все ж знову перевірити працездатність смартфона. Спочатку він не вмикався, але при під'єднанні до зовнішнього акумулятора абсолютно несподівано почав заряджатися. Більш того, Galaxy Z Fold2 увімкнувся й виявився повністю працездатним. Після повної перевірки виявилося, що один з динаміків почав грати дуже тихо, а внутрішня фронтальна камера запітніла. Через деякий час динамік зазвучав значно краще, а ось проблема з камерою так і не зникла.

Результат цього експерименту можна вважати вражаючим, особливо з огляду на наявність у Galaxy Z Fold2 механічних частин і відсутність офіційного захисту від води.

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