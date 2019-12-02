У мережі з'явилися фото нової київської станції метро "Мостиська"

У Києві триває будівництво нової станції метро на Виноградар, яка отримала назву "Мостицька". Київський метрополітен на своїй сторінці в Facebook показав нове фото з місця будівництва.

На фото видно підготовку монтажної камери на майбутній станції "Мостиська". З проєктної глибини, яка становить 17 метрів, будівельники пропрацювали майже половину.

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Варто відзначити, що крім будівництва станції "Мостиська", будівельники будуть робити станцію "Проспект Правди". Передбачається, що нові станції метро будуть запущені в експлуатацію до кінця 2021 року.

Примітно, що станція "Мостицька" будується, як станція глибокого закладення, а "Проспект Правди" будуватимуть відкритим способом.

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